2021年刷卡3.1兆創歷史次高 連3年跨越3兆大關

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（中央社記者謝方娪台北10日電）2021年雖有本土疫情衝擊，民眾刷卡動能未減。受到年底繳保費旺季影響，全民12月刷出新台幣2949億元，推升全年刷卡額達3兆1077億元，創歷史次高紀錄，連3年跨過3兆元大關。

民眾全年刷卡額歷史高點落在2019年，達3兆2227億元；2020年受COVID-19疫情影響，民眾刷卡額略為下滑，不過全年仍守住3兆元大關，達3兆196億元，2021年更刷出3兆1077億元，刷新歷史次高紀錄。

金管會銀行局副局長林志吉今天指出，去年年中雖有三級警戒影響，民眾消費仍持續進行，且本土疫情期間為避免現金接觸，民眾使用信用卡頻率反而增加，帶動全年簽帳金額成長，年增880億元、增幅2.9%。

若單看去年12月銀行簽帳額2949億元，月增28億元、增幅0.96%，主因年底為民眾繳納保費高峰期，北富銀、永豐銀繳納保費項目大增47億元，不過電商、百貨公司消費受到11月高基期影響，台新銀、中信銀、永豐銀12月減少40億元。

截至2021年12月底，總計33家信用卡發卡機構，總流通卡數5263萬張，總有效卡數3379萬張，12月轉銷呆帳金額2.1億元，逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）比率為0.13%，和11月底持平。

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金管會今天同步公布非現金支付衡量指標，2021年第4季非現金支付交易筆數13.46億筆，非現金支付交易金額1.46兆元，全年非現金支付交易筆數達47.26億筆，年減9.5%，金額達5.44兆元，逆勢增加9.2%。

林志吉分析，去年年中三級警戒，企業及學校啟動居家辦公和居家上課，使用儲值卡搭乘交通工具次數大幅減少，光觀察北捷運量，進入三級警戒期間單日驟減逾百萬人次，因此非現金支付交易筆數第2、3季顯著下滑，不過民眾日常仍會透過刷卡付費，非現金交易金額呈現增加，全年首破5兆元。（編輯：張均懋）1110210