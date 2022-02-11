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擔憂聯準會恐激進升息 亞股多收黑

2022/2/11 18:18
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（中央社香港11日綜合外電報導）由於美國通膨意外強勁，引發聯邦準備理事會（Fed）將採取更積極手段以收緊貨幣政策的預期，美股因此湧現賣壓，亞股今天也大多收跌。

美國1月消費者物價指數（CPI）年增7.5%，創40年來最高紀錄，使市場更加擔心聯準會落後趨勢，未能控制住通膨，交易所瀰漫著不確定感。

美股聞訊立刻重挫，但後來有所收斂，聖路易聯準銀行總裁布勒德（James Bullard）表示他支持聯準會在7月1日前將聯邦基金利率調高1個百分點後，美股再度受到打擊。

布勒德表示，他支持下個月升息50個基點，並在之後再升息兩次。50個基點是一般升息的兩倍，也是2000年來首次如此大幅升息。

今年將對貨幣政策行使表決權的布勒德告訴彭博新聞：「我希望到7月1日累計升息100個基點…我認為這對我們在2021年遭遇的意外通膨衝擊是明智的反應，當時的通膨出乎我們意料之外。」

本週大體上走高的亞股，今天則跌多漲少。

香港、上海、雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉和雅加達股市都收跌，新加坡尾盤拉高收漲，東京股市因逢國定假日休市。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110211

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