王品1月營收同期新高 漢來美食單月次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）觀光餐飲股今天公布1月營收，王品以新台幣17.1億元改寫同期新高，年增12.11%；漢來美食1月營收4.12億元、年增22.68%，創單月次高；晶華1月營收5.27億元，年減0.38%。

根據王品集團提供的新聞資料，1月兩岸合併營收為新台幣17.1億元，月減6.96%，年增12.11%，創歷史同期新高。

王品台灣事業群1月營收12.2億元，也創同期新高，在春節聚餐、年菜商機、新品牌業績挹注下，帶動營收年增18.37%，連續4個月成長雙位數百分比。中國大陸事業群1月營收與去年同期相當，但受匯率影響，結算後為新台幣4.9億元，年減0.76%。

展望金虎年，王品集團仍看好台灣餐飲市場發展，持續展店，尤其積極布局台中，在捷運文心崇德站邊，同一條路100公尺就有和牛涮、石二鍋、丰禾、肉次方4個王品集團品牌餐廳，鄰近500公尺內還有西堤、陶板屋，新品牌「嚮辣」也預計3月在南屯開第2家店。

晶華集團1月合併營收5.27億元，月減3.66%，年減0.38%，主要因為自2021年9月起達美樂因股權移轉不再計入晶華營收；若不含達美樂營收，晶華1月營收年增12.85%。

面對本土疫情出現擴大跡象，晶華集團旗下各飯店持續強化防疫措施，統計1月台北晶華酒店的餐廳退訂率約5%、宴會廳退訂率約10%，但缺口隨即被小型餐宴補回，大型宴會活動則延期舉行，另有部分企業改為購買飯店餐券，讓公司同仁自行擇期來飯店享用。

晶華指出，客房1月營收約減少7%，取消的客群大多是預定週末度假的散客，部分公司行號則直接改成發放住宿券，讓員工日後自行安排入住。

漢來美食1月合併營收為4.12億元，月增8.72%，年增22.68 %，創單月次高。僅次於2020年1月，主因2020年農曆春節全部天數落在1月且未有疫情干擾，今年農曆春節則主要在2月所致。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

漢來美食各餐廳在1月年菜及年節禮盒銷售達標，營收突破4500萬元，創歷年來新高；竹北1月下旬新開兩家餐廳分店，開幕首月及春節期間成績亮眼。舊店改裝部分，位於高雄漢來飯店45樓的鐵板燒與牛排館在元月陸續開出，業績表現均超越目標。

漢來美食表示，2022年將以穩健的營運步伐，持續在舊店改裝升級和新店拓展雙管齊下，加上電商商品和通路的擴大經營，以維持公司在疫情影響的惡劣環境下的競爭優勢。（編輯：蘇志宗）1110211