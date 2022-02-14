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Starlink低軌衛星服務何時登台 中華電：今年不會

2022/2/14 15:20（2/14 15:32 更新）
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中華電董事長謝繼茂14日表示，在低軌衛星方面，跟星鏈Starlink一直有很多交流，但還沒簽署合作合約，今年確定還不會提供相關服務。（圖取自Starlink網頁starlink.com）
中華電董事長謝繼茂14日表示，在低軌衛星方面，跟星鏈Starlink一直有很多交流，但還沒簽署合作合約，今年確定還不會提供相關服務。（圖取自Starlink網頁starlink.com）
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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電董事長謝繼茂今天表示，在低軌衛星方面，跟星鏈Starlink一直有很多交流，但還沒簽署合作合約，今年確定還不會提供相關服務。

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的太空探索科技公司（SpaceX）聲稱，「星鏈計畫」（Starlink）正積極推動低軌衛星產業，先前消息指出將與中華電信合作登台。

中華電信今天舉行2022年新春線上記者會，中華電董事長謝繼茂受訪時表示，跟Starlink一直有很多技術交流溝通，但還沒簽署合作合約，「今年確定還不會提供相關服務」。

此外，5G開台超過1年半，中華電表示，去年5G用戶滲透率已達20%，今年目標超過30%，目前並無調低吃到飽費率門檻的規劃。

至於市場盛傳，中華電將成為中華職棒第6隊，謝繼茂今天回應，「是不是需要一個球隊，中華電還在慎重評估」，也積極跟職棒聯盟接洽溝通，會讓中華職棒盡快知道評估結果。

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資產活化方面，中華電表示，去年相關營收達到新台幣8.4億元，超過7.56億元的目標，今年將持續發展，包括三重、南港商業大樓案，將在民國113年完成，也會陸續在新北、桃園、苗栗、台中、高雄開發低密度商場案，青埔開發案則會在114年完成，員工優惠方案研擬中。

中華電也將與轉投資的將來銀行策略合作，中華電表示，將來銀行在1月22日試營運、3月下旬開業，中華電除了協助將來銀行獲客與黏客，也會共同發展金融科技，在5G購機合作、寬頻合作、轉帳代繳、大數據等都可有策略合作。（編輯：楊蘭軒）1110214

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