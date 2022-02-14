台塑四寶1月營收逾1539億元 年增31%
（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台塑四寶1月營收達新台幣1539.24億元，較去年12月成長1.3%，年增幅達31%。其中，南亞營運動能續航，自2020年9月份以來，已連續17個月呈現年增正成長。
台塑四寶營收合計1539.24億元 ，四寶均較去年同期成長，但若觀察月增表現，呈現2增2減，南亞與台塑化走揚，台塑、台化較去年12月衰退。
台塑1月營收239.38億元，月減5％，年增24.6％。台塑說明，1月適逢農曆春節長假，部分下游加工廠提早停工，且冬天為傳統淡季，亞洲業者庫存壓力大，市場行情走軟。以台塑產品而言，1月均價較去年12月衰退7%至21％。
不過，受到物流影響，乙烯醋酸乙烯酯共聚物（EVA）、丙烯酸酯（AE）及液鹼等訂單遞延至今年1月交貨，帶動相關產品出貨月增2.3萬噸。
台化1月營收303.14億元，月減3.1％、年增13.3％。台化1月產品價格漲跌互見，受地緣政治風險加劇、疫情管制放鬆及產油國供應不足等因素，影響國際油價走揚推升苯乙烯（SM）、苯酚、純對苯二甲酸（PTA）等價格上漲。不過，塑膠產品受市場新產能投放及下游需求疲軟影響，價格下跌。
南亞營收至352.67億元，月增2.1%、年增20.2%。南亞說明，受惠於酚甲烷（BPA）、乙二醇（EG），聚酯產品銷售價、量俱增，加上電路板產品需求續強；南亞營收自2020年9月份以來，已連續17個月呈現年增正成長。
台塑化1月營收為644.23億元，較去年12月成長5.7%、年增大幅成長52.5%。台塑化1月原油平均煉製量較去年12月略減，不過因船期問題，產品遞延出貨，帶動煉油事業營收月增4.5%；烯烴事業全產品平均每噸售價較去年12月增加30美元，表現量價齊揚，烯烴營收月增15.7%。（編輯：郭無患）1110214
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。