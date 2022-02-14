中華電三大事業群各射3箭 打造三大百億新興業務

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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信3年前進行轉型計畫後，營收與獲利已重回成長軌道，今年進行組織改造，針對個人、企業、國際三大事業群分別射出3箭，打造三大百億新興業務，力拚營收獲利繼續成長。

中華電信今天舉行2022年新春線上記者會，中華電董事長謝繼茂表示，去年營收獲利雙雙超標成長，並啟動「個人家庭、企業客戶、國際電信分公司」三大事業群、「網路技術、數據通信分公司及電信研究院」三大技術群的組織調整，凝聚團隊和聚焦戰力，快速滿足客戶需求。

他表示，去年受惠宅經濟興起，在固網與行動寬頻都有良好成長，企業用戶方面，在ICT（資訊與通信科技）專標案、手機銷售也有好表現；中華電2022年整體資本支出新台幣368億元，除了行動寬頻網路建設等，還將用於IDC（網際網路數據中心）約20億元，海纜建設約10多億元。

中華電也持續廣結盟策略，謝繼茂表示，在投資併購計畫方面，會持續找尋好標的，也不排除投資，具體領域包括智慧應用、數位生活等各項解決方案，還有ESG（環境、社會、公司治理）永續發展，人工智慧（AI）、大數據（Big Data）、資安等領域。

中華電總經理郭水義表示，中華電在3年前啟動轉型計畫，營收與獲利從衰退重回成長軌道，寬頻與行動平均每戶貢獻金額（ARPU）也成長，中華電信在4G與5G頻寬資源與位置是業界第一，5G用戶滲透率已達20%，基地台超越1.2萬台，全台FTTH（Fiber To the Home）光纖涵蓋近9成，奠基未來5G發展的基礎；未來也會持續布局6G低軌衛星、元宇宙等商機。

他表示，中華電今年1月1日組織轉型後，營收獲利期待繼續成長，預估營收區間在2128億元至2140億元、每股盈餘4.4元至4.65元。

中華電也在不同事業群分別射出3箭，個人家庭方面，包括「三網飆配」、ABC（Always Broadband Connected）創新應用、「聚焦娛樂、健康、安全便利、創新」。

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企業客戶部分，中華電要打造三大百億新興業務，包括雲端IDC、資安、5G+AIoT（人工智慧物聯網）；國際客戶則期待建構亞太資訊匯集中心，包括海纜加衛星連接世界、新南向科技輸出、賦能台商馳騁國際。

提及永續發展，郭水義表示，中華電碳排只占台灣0.57%左右，但仍積極導入綠化低碳，包括打造超低耗能與時延的IOWN（Innovative Optical and Wireless Network，創新光學和無線網路）技術研發、2030年碳排放較2020年減半、2030年IDC機房100%使用再生能源。（編輯：楊蘭軒）1110214