和潤1月營收再創新高 大舉徵才調薪20%

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（中央社記者潘智義台北14日電）台灣汽車金融業者和潤企業今天公告自結1月合併營收新台幣17.88億元，月增2.45%，年增28.49%，營收連續7個月成長，1月營收再次創下歷史新高。

和潤企業透過新聞稿指出，1月營收創下歷史新高外，今年也大舉徵才，並同步調薪。

和潤企業說明1月合併營收成長主因受惠於分期市場動能暢旺，帶動汽機車分期融資業務成長、企業融資業務增加，加上轉投資事業和雲行動服務（iRent）營運穩健增長，挹注整體合併營收。

和潤企業強調，積極響應政府、母公司和泰汽車的調薪政策，在1月董事會拍板通過薪資結構調整方案，將部分績效獎金轉換為每月固定薪資，調升幅度達20%，並同步全面調高新進人員起薪，例如國內頂尖大學生起薪新台幣4萬元，碩士生4.6萬元，藉此維持公司在徵才、留才方面的競爭力。

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和潤企業董事長劉源森表示，和潤每年9月均會依物價指數、個人績效進行年度1%至3%加薪，今年等同於調整薪資2次。本次薪資結構調整，加速拓展新業務與新市場，因此建立攬才、育才、留才制度，吸引優秀人才。

劉源森指出，看好今年營運動能，和潤預計招募逾200名好手加入團隊，本次招募重點除既有職缺外，更規劃綠能發展、數位轉型、商品通路拓展人才專案計畫等。（編輯：趙蔚蘭）1110214