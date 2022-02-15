家樂福聯名卡續約生變？玉山銀董事長：尊重對方決定

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）法國零售商家樂福去年屢傳計畫出售台灣家樂福股權，假如消息成真，恐讓與家樂福合作長達10年的玉山家樂福聯名卡續約出現變數。玉山銀行董事長黃男州今天表示，希望合作架構可以繼續維持，但尊重家樂福總公司最後決定。

玉山金控今天舉行法說記者會，媒體關注玉山銀與家樂福聯名卡合約將在今年底到期，雙方是否已就續約議題展開協商。

黃男州表示，玉山銀與家樂福合作超過10年，關係非常好，家樂福經營也很好，幾乎每年獲利都在成長，只是法國總公司最後決定政策怎麼走，並非台灣公司能夠左右。

黃男州提出2點說明，首先，玉山尊重家樂福總公司的最後決定，但現在結果還沒出來；其次，玉山跟家樂福合作關係良好，不只家樂福發展好、玉山也因為家樂福聯名卡有不錯表現，顧客滿意度也很好，是三贏局面，「當然我們希望這樣架構可以繼續維持」。

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玉山銀行過往年度刷卡金額，多落在新台幣4500至4700億元的區間，2022年台灣經濟持續穩健，且民間消費可望回溫，黃男州說，希望今年整體信用卡刷卡金額能夠大幅成長，「目標希望可以看到5字頭」。

黃男州表示，目前信用卡客群已經相當廣泛，更重要的是如何變成顧客的主力刷卡行，提升既有顧客的忠誠度及使用度，強化數位化、陸續推新的金融商品，會是重要策略。（編輯：楊蘭軒）1110215