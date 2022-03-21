零售產業競爭轉強 超商雙雄股價承受壓力

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（中央社記者江明晏台北21日電）零售通路產業掀整併潮，近年來競爭強度不減反增，台灣超商產業以統一超和全家「兩強對立」，在市場轉趨飽和及營收疲軟下，全家股價今天跌破200元大關。

截至2月底，在全台總店數已達4000家的連鎖超商全家今天股價跌破200元大關，終場以195元作收，跌幅3.47%，股價下探2018年8月以來低點。

全家店數不斷成長，但2月營收新台幣62.45億元，年減5.5%，創2年來單月低點。全家說明，業績受影響主因來自本土疫情先前持續干擾，加上天氣濕冷確實影響全家業績表現；隨著氣候逐漸回暖，看好營運動能將再次轉強。

不過，法人指出，全家股價衰退除了前2月合併營收衰退等財報利空外，市場漸趨飽和、競爭轉強也是主因。實體零售市場近年來競爭強度不減反增，後疫情時代，網購消費幾乎成為主流，實體零售業績受到波及，加上店租、商品漲價等也恐對獲利有影響。

觀察統一超股價，今天維持紅盤表現，小漲至259.5元，但也從去年11月中旬294元的高點一路拉回整理。

在現代化與數位化浪潮的推動下，零售通路業成為一個對規模與資本要求甚高的產業，近年包括台灣或全球都見到整併動作。

超市龍頭全聯去年宣布收購量販二哥大潤發，家樂福求售已有好一段時間，市場傳聞潛在買家包括遠東、富邦媒等，屆時零售市場版圖將再有一波整併，大者恆大已成趨勢，競爭強度不容小覷。

同樣屬於零售業的超商產業則見兩強對立的態勢明顯，必須不斷透過異業合作增加商品與服務的多元性，並在虛擬通路和數位轉型上持續精進。

舉例來說，全家便利商店積極布局FamiSuper選品超市店，瞄準居家簡單煮的需求商機，2月於台北、新竹、台南展店，今年展店目標至少15家。

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