承接台灣家樂福進度 統一羅智先：照劇本走

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（中央社記者韓婷婷台北11日電）統一集團今日舉行線上法說會，法人關心加碼家樂福股權進度，統一董事長羅智先說，對統一來說就是照著劇本走，時間到了就知道。另外，羅智先也指出，原物料波動大，但目前還沒有要漲價。

去年底法商家樂福傳出將釋出台灣家樂福股權，持有家樂福4成股權的統一主動拋出願意吃下法方股權意願，遠東集團董事長徐旭東也表態要競標。統一則強調有優先權。

針對家樂福出售事情，羅智先表示，你們知道的跟我知道的差不多，對統一來說就是照著劇本走，時間到了就知道。

至於面對原物料成本大漲，不少業者啟動漲價因應，先前大陸媒體也流傳出一封泡麵將調漲的文件，羅智先回應指為「「江湖傳言，純屬虛構」。

羅智先指出，原物料漲價的確有所衝擊，但消費者是永遠的，原物料波動是一時的，消費者不開心的事要三思而行，統一有自己的節奏，目前還沒走到那一步，還沒有要漲價。

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他強調，統一對於通路、對於消費者都有固定的承諾，所以要漲，必須要有非常穩定的條件之下，才能漲。以目前這個情況來講的話，統一目前採取的政策是盡量做好基本功。

另外，有法人問到統一實業是否跨入電動車領域，羅智先解釋，並沒有要直接跨入電動車領域，而是有機會進入此一領域的部份零件材料供應鏈，例如供應電動車廠商在電池包膜所用到的馬口鐵。（編輯：潘羿菁）1110311