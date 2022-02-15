寶緯看好半導體設備鋁合金應用 新產線4月投產

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（中央社記者潘智義台北15日電）鋁擠型產品製造商寶緯工業董事長詹勲霖今天表示，看好半導體產業成長，帶動設備滑軌等鋁合金業務成長；總經理詹勲國指出，新增鋁擠型產品產線今年4月可望投產。

寶緯工業今天舉行媒體交流會，詹勲國表示，鋁擠型產品既有產線年產能1萬5000噸，今年再增一條擠型產線，3月試車，4月投產，年產能將增至1萬8000噸。

他強調，產品質佳，連自行車零組件廠商所需鋁合金，都可從21道工序優化成6道工序，不但良率高，品質也更好。

另外，寶緯除供應晶圓代工大廠設備所需鋁合金，面板廠運送產品的鋁架也有供應，更看好半導體產業新廠需求，以及太陽能廠模組支架對鋁合金的需求，尤其屋頂型太陽能廠需求特別明顯。

鋁合金產品是半導體廠設備重要零件，寶緯的客戶台灣大福、富泰空調分別供應給日本大福、村田機械，兩家日商都是半導體產業設備搬運系統廠商。

法人預期，受惠半導體工廠設備鋁合金需求，加上太陽能廠鋁架市場，寶緯今年獲利可望成長，但上櫃增資後股本自新台幣4.41億元增至5億元，股本稀釋後每股獲利應與去年相差不多。

寶緯解釋，股利政策以現金股利為主，近年配息約為獲利的5成以上，但去年應可提升至6成。

寶緯的半導體產業主要終端客戶為全球龍頭晶圓代工大廠；運動休閒產業主要客戶期美公司，是美國那斯達克（NASDAQ）掛牌知名健身器材及互動式健身平台經營商派樂騰（Peloton）在台子公司，並打入知名高階自行車變速器公司供應鏈。

寶緯公司108、109年度及110年前3季營收分別為12.5億元、13.96億元及15.54億元；毛利率分別為6.94%、12.84%、15.75%；每股稅後盈餘（EPS）分別為0.44元、2.02元及3.26元，營業規模持續擴大。

寶緯除與現有已開拓半導體、健身器材、自行車產業客戶保持良好互動關係，並深耕利基型工業料鋁擠型應用領域，110年自結營業收入較去年同期成長52.21%，營收呈現逐年成長態勢。

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寶緯指出，109年底隨著疫情的擴散，限制消費者原有購物習慣，居家辦公、健身等新的消費型態開始崛起，除了健身器材產品需求大幅增長外；伴隨著社交距離規範也帶動自行車熱潮。

另外，寶緯產品應用跨足半導體、光電等產業興建無塵室廠房的建置，進而帶動最近幾年整體營收持續成長，產品應用多元化發展，也包括汽機車零配件產業及綠能產業。（編輯：趙蔚蘭）1110215