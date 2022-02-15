有線電視力拚新商機 寬頻用戶年增24.8萬戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北15日電）有線電視戶數近年屢創新低，根據NCC統計，去年一整年有線電視積極開拓固網寬頻新商機，2021年增加的寬頻用戶數達24.8萬戶，成長率達12.2%，遠高於電信業者增加的5.2萬戶。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天公布去年固網寬頻戶數統計，全國固網寬頻戶數到去年12月底約625萬戶。

NCC指出，電信業者寬頻戶數從年初392萬戶增加到年底397萬戶，增加約5.2萬戶，成長率約2.5%；有線電視業者寬頻戶數從202萬戶增加到227萬戶，約增加24.8萬戶，增幅約12.2%，整體占比也達到36.4%。

NCC主委陳耀祥表示，有線電視現在不只靠收視費用，也積極做固網生意，如果有投資光纖，這部分概念就像關鍵基礎設施，出租利潤沒有特別高，但仍是一塊固定收益。此外，業者也積極推出寬頻上網服務，未來有線電視搞不好也會推出「訂寬頻送有線電視」的服務。

有線電視近年戶數屢創新低，去年第3季來到476萬戶新低水平，不過，業者積極拓展商機，推出各式影音與寬頻組合的方案，希望提供多元加值服務，增加使用者黏著度。（編輯：張均懋）1110215