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國銀2021年對中小企業放款近9千億 創歷年次高

2022/2/17 18:09
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（中央社記者謝方娪台北17日電）本國銀行力挺中小企業，2021年全年對中小企業新增放款新台幣8762.93億元，創歷年次高，年度新增放款目標達成率292.09%，逼近3倍；新增放款前5大全為公股行庫。

金管會今天公布2021年國銀對中小企業放款概況，截至2021年12月底為止，國銀對中小企業放款餘額達8兆6887億元，12月單月新增放款衝出1178.55億元大量，刷新2021年單月放款新高。

2021年全年國銀對中小企業新增放款8762.93億元，創歷年次高，僅次於2020年全年新增放款9144.88億元。相比年度新增放款目標值3000億元，2021年目標達成率292.09%。

金管會銀行局副局長林志吉說明，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國銀承作紓困等相關貸款大增，推升近兩年對中小企業新增放款數。

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2021年全年新增放款金額前5名依序為華銀增加939.15億元、台企銀增加858.48億元、一銀增加754.14億元、兆豐銀增加629.65億元、合庫增加617.01億元，清一色為公股行庫。

截至2021年12月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為68.48%，占民營企業放款餘額比率為70.83%，分別月增0.87及1.14個百分點；國銀對中小企業放款平均逾放比率為0.27%，月減0.02個百分點。（編輯：林淑媛）1110217

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