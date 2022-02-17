金管會不動產專案金檢 2家銀行連兩波列入檢查對象

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金管會緊盯銀行不動產授信，去年底已出動對20家金融機構進行專案金檢，其中有2家銀行因房貸金額及成長率偏高，連兩次被檢查。金管會預計第1季完成專案金檢、第2季底前出具專案報告。

金管會2020年底至2021年首季針對10家銀行和3家票券公司辦理首波不動產專案金檢，由於房市依然火熱，2021年底金管會再啟動第二波不動產專案金檢，針對10家銀行、7家信合社、3家票券公司進行檢查。

金管會檢查局副局長張子敏今天表示，第二波不動產專案金檢原則上和第一波名單不重複，不過有2家銀行因房貸金額、成長率都偏高，因此第二次仍被納入檢查。

據了解，金管會第二波不動產專案金檢名單，民營較公股銀行多，大小型銀行都有。

張子敏指出，目前專案金檢仍在進行中，預計今年第1季完成專案金檢，第2季底前提出整體專案金檢的結果報告書。

金管會前年底辦理第一波不動產專案金檢，發現10家受檢查的銀行中，大半都任憑建商不斷展延貸款但未動工興建，更有銀行任憑建商展延貸款15年未動工，金管會去年5月已為此去函要求銀行通盤改善。

不過，金管會檢查局後續仍在辦理一般檢查時發現銀行有房貸相關缺失，更查到有投資客組炒房團，銀行授信面涉及8項缺失。金管會銀行局今年1月10日去函要各銀行檢討，並請銀行公會研議機制防堵投資客組炒房團向銀行申貸。

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張子敏直言，從專案金檢和一般金檢情形來看，銀行辦理房貸業務做的風險管理還不是很好，「我們覺得這是蠻嚴重的問題」，因此金管會今年1月18日特別召開銀行不動產授信業務主要缺失會議，共有39家金融機構總經理及總稽核與會。

會中金管會列舉銀行辦理購屋貸款共高達7項缺失、土建融和餘屋貸款各有3項缺失、工業區抵押貸款有2項缺失，此外投資客向銀行融資炒房，銀行授信面共有8項缺失，金管會已要銀行確實改善。（編輯：林淑媛）1110217