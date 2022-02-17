缺失未改善 5家保險公司業務、投資及交易仍受限

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（中央社記者謝方娪台北17日電）金融業若挨金管會重大裁罰，除了吃下罰鍰，可能還會被限制業務、投資和利害關係人交易等。據金管會統計，目前還有5家保險公司因先前重大缺失尚未取得金管會認可有改善，仍受到金管會禁令限制。

金管會統計，目前有2家壽險業、1家產險業商品受到限制，一家是南山人壽境界新系統出包後，遭金管會勒令停止投資型保單新契約業務，必須待整體系統改善完成、取得金管會認可並經第三方認證，才能恢復開賣投資型保單。

第二家是宏泰人壽去年因調漲薰衣草醫療健康險附約保費，引起保戶抗議，掀起「薰衣草之亂」，遭金管會駁回漲價並命令停止銷售保證續保的健康險新契約，限制期為1年。

第三家是安達產險去年因二度違法和航空業異業合作賣旅遊險，被金管會下令停止銷售旅遊綜合險、旅平險及其他同類型保險商品6個月，在具體改善計畫報經金管會同意後才可以恢復辦理。

在投資限制上，則有2家壽險業被限制3年不得新增不動產投資，必須經金管會認可完成改善後才能恢復辦理，一家是宏泰人壽、另一家是遠雄人壽。

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金管會保險局副局長林志憲指出，2家業者都已過了限制3年年限，不過業者報送的改善計畫目前還沒達到金管會要求，因此不動產投資還不能解禁。

在利害投資人交易部分，則有1家壽險業、1家產險業受限。一家是遠雄人壽被限制不得從事部分利害關係人交易，必須待改善計畫經金管會認可才得以恢復辦理；新光產險則因先前為鞏固家族經營權，透過盤後鉅額配對交易多次買賣新光紡織股票，被限制2年內不得以盤後定價交易及鉅額配對交易方式辦理利害關係人發行的股票交易。（編輯：趙蔚蘭）1110217