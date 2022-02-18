全球首創MR沉浸式劇院高雄開幕 體感科技新指標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於高雄亞灣區鯨魚堤岸的「夢境現實─MR沉浸式劇院」18日正式開幕營運，高雄市副市長羅達生（左6）、文化部次長李靜慧（左5）、文策院董事長丁曉菁（左8）及高雄市經發局長廖泰翔（左3）都到場見證，（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄18日電）MR沉浸式劇院「夢境現實」今天在高雄亞灣區鯨魚堤岸開幕，高雄市副市長羅達生表示，這是全球首創MR沉浸式劇院，相信能成為台灣體感科技重要指標，亞灣也會成為體感科技重鎮。

位於高雄亞灣區鯨魚堤岸、全球首創的「夢境現實─MR沉浸式劇院」今天開幕，羅達生、文化部次長李靜慧、文策院董事長丁曉菁到場見證，並戴上微軟HoloLens 2 體驗2部原創作品，以自由選擇的「上帝視角」觀看角度，感受沉浸式劇院更全面、整體投入的魅力。

羅達生致詞指出，戲院投資方的母子公司「夢想動畫」及「夢想創造」是台灣動畫及體感非常具代表性企業，具備軟實力及硬實力，相信能讓MR沉浸式劇院成為台灣體感科技的重要指標。

羅達生表示，目前亞灣5G AIoT創新園區已吸引70家產業進駐，投資額突破千億元，產業群聚已形成；未來將推動「夢境現實」與亞灣企業合作，讓商機延伸，結合高軟、高展館、港埠旅運中心、鯨魚堤岸及高流中心帶狀發展，讓遊客從點到面擴散，未來亞灣也一定會成台灣甚至全球體感科技的重鎮。

「夢想創造」執行長林家齊透過新聞稿指出，「夢境現實」是全球首創融合「混合實境（Mixed Reality）」及「沉浸式投影」的展出場域。

林家齊說，這樣的展出場域，不但可與心儀偶像同台飆歌互動，也能近距離觀賞到平常看不見的藝術品或動物等精緻細節；未來MR劇院將廣邀更多體感科技、表演團體及藝文展覽業者合作，盼激盪出更多創意與火花，也可望導入更多5G應用展演。

高雄市經發局長廖泰翔表示，「夢想創造」去年先與西基電腦動畫在高軟園區打造影視人才培育基地，並透過經發局與產策會媒合投影機大廠奧圖碼（Optoma），並結合微軟Hololens 2打造夢境現實劇院；未來也將串聯亞灣5G AIoT創新園區資源，打造更多優質數位內容，成為5G互動娛樂發展先驅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「夢想創造」說明，今天提供搶先體驗的作品「帝江化生」，靈感來自「山海經」中能歌善舞的山神帝江，帶領觀眾進入月明星稀的魔幻森林，親眼看見六足四翼的帝江化為人形，並可以MR裝置擊鼓與2隻仙鶴幻化的精怪互動。

另一部「鶴之舞」結合動物生態，特聘迪士尼創意總監王舒音（Dolce Wang）打造配樂，讓觀眾透過MR眼鏡參與小紅鶴從蛋中孵化到長成的過程，賦予體驗者極致的視聽享受。（編輯：戴光育）1110218

全球首創的MR沉浸式投影劇院「夢境現實」18日在高雄亞灣區鯨魚堤岸開幕，高雄市副市長羅達生出席致詞指出，未來將推動夢境現實與亞灣企業合作，讓商機延伸。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月18日