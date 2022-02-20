法人：俄烏危機牽動半導體 台股留意通膨升息變數

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股四大指數18日因俄烏危機下挫，台股18日跌36點、收在18232點，守住月線。法人表示，俄烏危機恐牽動半導體和記憶體供應，觀察台股後市仍聚焦通膨和升息變數，基本面看佳，傳產、電子、金融仍有表現機會。

烏克蘭和俄羅斯局勢緊繃，加上外界加深美國聯邦準備理事會（Fed）3月升息預期，美股18日收黑，道瓊工業指數終場下跌232.85點，或0.68%，收在34079.18點。標準普爾500指數下跌31.39點，或0.72%，收在4348.87點。以科技股為主的那斯達克指數下跌168.65點，或1.23%，收在13548.07點。費城半導體指數下跌38.302點，或1.12%，收在3384.297點。

台股加權指數18日下跌36.22點，收在18232.35點，成交值新台幣3028.89億元，守住月線18140點；週線下跌78.59點，跌幅約0.43%。三大法人同步買超，合計買超87億元，其中自營商買超10.64億元，投信買超11.64億元，外資及陸資買超64.72億元，外資法人連3買、投信法人連14買。

展望台股後市，俄烏危機成為干擾股市的外部關鍵因素，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，俄烏情勢若升高，不但可能加劇石油價格攀高，也會加重歐美通膨壓力；此外，烏克蘭是全球最大氖氣供應商，氖氣是半導體晶片製程關鍵原料，俄烏局勢若升溫，將影響半導體以及記憶體供應。

廖哲宏表示，以過去1年多來為例，半導體供應不順，帶動多數晶片報價走揚，一旦緊張情勢升溫，可能加大半導體以及記憶體的拉貨力道，甚至進一步推升相關價格。

廖哲宏表示，儘管市場仍有通膨、油價及地緣政治風險等干擾，不過基本面整體科技產業景氣依舊健康，若地緣政治風險降溫，基本面有機會主導整體股市動向。

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，從歷史經驗來看，地緣政治風險對股市影響多屬短線，上半年影響台股重點仍在通膨與美國聯準會動向，而美國升息前美股震盪拉回走勢難免，也會牽動台股投資情緒。

葉獻文表示，從以往經驗來看，美聯準會升息前產生的短期股價震盪，有利提升台股評價面，台股上市櫃公司基本面仍持續看俏，今年上市櫃公司獲利展望仍佳，未來景氣能見度高的傳產與電子類股，續成為資金焦點，金融股有機會搭上升息態勢持續表現。（編輯：黃國倫）1110220