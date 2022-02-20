CPI月增率未回落 學者示警：慎防民眾高通膨預期

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（中央社記者潘姿羽台北20日電）今年1月消費者物價指數（CPI）與核心CPI年漲幅雙雙擴大，外食費更飆至7年新高。學者分析，CPI月增率未下降，民眾萬物齊漲的感受會日益深刻，政府必須審慎關注民眾可能產生的高通膨預期。

從去年底開始，民眾開始從生活中感受到物價上漲的壓力，從小吃店、便當陸續上調5元到10元，即使不漲價，食材也減少縮水；加上咖啡、蛋價與衛生紙等價格陸續上揚，通膨怪獸一波波席捲美國、台灣等全球各地。

去年4月開始，國內CPI年增率屢次突破2%的通膨警戒線，截至今年1月，CPI更已連6月超過2%，通膨壓力持續升溫。

主計總處先前多以國內物價並未全面、顯著且持續性上漲，且核心CPI還落在2%以下，認為國內物價並不到通膨的程度，但1月核心CPI年增率擴大至2.42%，創下13年最大漲幅，即便扣除年前漲價的春節因素，也還是落在2%的偏高水準。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，去年第2季起，受到國際原物料價格高漲，反映廠商進貨成本的躉售物價指數（WPI）漲幅隨即擴大至雙位數，而從業者端的WPI成本遞延影響消費者端的CPI時間通常為2季，因此從去年底開始，CPI漲幅開始明顯擴大。

曹志弘指出，今年第2季起，受到去年基期墊高的影響， CPI漲幅可望受到抑制，若後續上游農工原物料價格下跌，也有助於CPI漲幅收斂。

「基期效果肯定會讓CPI年增率落下來，但更重要的是人的感受」，元大寶華董事長梁國源認為，經濟學家會看CPI判斷物價情勢，但CPI年增率是和去年同期比較，對民眾而言意義並不大，反倒是月變動的感受更直觀，「現在月增率沒有落下來，民眾一直感受到萬物齊漲，加上媒體常常報導，大家愈來愈覺得有通膨現象」。

梁國源直言，就算CPI數據沒有到拉警報的程度，如果政府沒辦法讓物價上漲的氛圍冷靜下來，會加劇民眾的通膨預期。

近幾個月，國內經濟學者屢次談及對「通膨預期」的憂心，就連央行副總裁陳南光去年底也示警應看重此現象，因為民眾的通膨預期不只會改變消費行為，而且具有「自我實現」的特質；一旦民眾的長期通膨定錨開始鬆動，將引發高通膨預期，並透過各種管道，帶動實際通膨上揚。

梁國源提醒，就算接下來CPI漲幅回落，政府也不應該掉以輕心，尤其政府現在做法多是與業者懇談，希望最終消費品暫不漲價，但這只是把問題往後移，且有扭曲市場價格機制的疑慮。

對於國內物價變動情況，行政院已成立跨部會的「行政院穩定物價小組」，由副院長沈榮津擔任召集人，視國內物價情勢需要，密集或不定期召開會議。

不過梁國源認為，維繫物價穩定是中央銀行的法定職責，央行握有許多貨幣政策工具，態度應該更主動，角色也不應只是穩定物價小組的成員之一，要有更積極的作為。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110220