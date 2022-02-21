智慧製造精進聯盟成立 台中精機等30家廠商參與

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上銀科技號召成立智慧製造精進聯盟，21日在TIMTOS x TMTS 2022聯展舉行啟航儀式，包括台中精機等30家廠商參與。中央社記者鍾榮峰攝 111年2月21日

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）工具機大廠上銀（2049）號召的「智慧製造精進聯盟」今天成立，以智慧型滾珠螺桿為核心，要帶動台灣工具機產業邁入「智慧機械」，包括台中精機、台灣瀧澤與東台精機等30家廠商均參與。

台灣兩大工具機展首度結盟辦理的TIMTOS x TMTS 2022聯展，今天起至26日在台北南港展覽1館和2館盛大舉辦，共有950家參展廠商，使用5100個攤位，有62國破千名國際買主線上預登，這也是今年全球首發的工具機展。

Hiwin集團此次也盛大參展，上銀科技今天攜手30家夥伴廠商，組成「智慧製造精進聯盟」，上銀董事長卓文恒表示，聯盟從關鍵零組件升級開始，帶動台灣工具機產業一起轉型智慧化，邁入「智慧機械」。

上銀表示，聯盟30家廠商都已使用智慧型滾珠螺桿，部分廠商更在此次聯展中，展出使用上銀智慧型滾珠螺桿的高階設備。

卓文恒表示，智慧滾珠螺桿可提升工具機產業的附加價值，協助台灣機械跨入智慧機械，帶動產業升級；因應少子化和缺工議題，智慧滾珠螺桿可提供智慧預測性維護功能，也是歐美製造趨勢；智慧滾珠螺桿可降低不良率及減少碳排量。

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上銀指出，「智慧製造精進聯盟」成員除了上銀科技，也包括台中精機、台灣瀧澤、永進機械、百德機械、東台精機、高鋒工業、崴立機電、邁萃斯精密等30家廠商。

此次展會上，上銀也展出應用在電動車的車用螺桿，上銀指出，車用滾珠螺桿（VBS）應用在車輛轉向系統、傳動系統、煞車系統，取代傳統液壓設計，隨著車輛智慧化與電動化趨勢，滾珠螺桿在汽車領域扮演關鍵零組件。（編輯：潘羿菁）1110221