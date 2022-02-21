1月人民幣存款餘額續減 創8年新低

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）中央銀行今天公布1月國銀人民幣存款餘額為人民幣2283.68億元，月減34.92億元，創下8年來最低紀錄，且個人戶人民幣存款已連11跌，顯示低利率時代下，投資人傾向尋找更好的資金去處。

根據央行統計，今年1月月國銀人民幣存款餘額合計為2283.68億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額2002.54億元，月減17.84億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額281.14億元，月減17.08億元。

央行外匯局官員表示，1月DBU存款餘額續減，主因是有企業結售人民幣貨款，加上部分存款可能流向人民幣基金進行投資所致；觀察DBU存款結構，定存、活存同步減少，個人及法人戶也雙雙下滑。

外匯局官員表示，2013年開放人民幣業務後，前2、3年存款的成長蠻快速，一方面是剛開始推出有熱度，另一方面，當時的利率比較好。

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相較之下，現在人民幣存款成長進入穩定期，沒有太大波動，個人戶人民幣存款餘額更是持續下滑。外匯局官員分析，如今人民幣存款只是散戶投資人眾多選擇之一，而且低利率大環境之下，大家想要多看看、多比較也是在所難免。

央行也彙整銀行各天期最優的人民幣專案利率，1個月期為永豐銀行的3.05%，3個月期是中國信託銀行的3.28%，6個月期為渣打銀行2.3%，9個月期是土地銀行的1.45%，1年期則是土銀的2.4%。（編輯：趙蔚蘭）1110221