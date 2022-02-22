統一集團砸100億元台南建物流園區 2024年啟用

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）統一企業100%持有的統流開發公司，於台南新市籌建大型物流園區，投資金額包含土地達100億元，今天舉行動土祈福典禮，已順利取得建造執照，預計4月動工興建，2024年完工營運。

統一集團董事長羅智先表示，物流是生活產業中不可或缺的一環，將致力於提升與整合集團物流事業，讓民眾更迅速、即時、安全地取得商品，創造更佳消費者體驗。所以計畫在全國北、中、南、高等地打造複合式大型物流園區。新市物流園區為本計畫第一案，籌備團隊會如期如質興建完成及營運，以儘速發揮實質功效。

統一企業集團新市物流園區，樓地板面積達4萬5700坪，樓層規劃為地下一層、地上五層。統一指出，特聘請國內外知名劉培森建築師事務所執行建築設計。跳脫一般物流廠房制式空間規劃，建築物最大特點為配合屋頂太陽能板，設計出有如大鵬展翅造型外牆，預期可成為台南地區地標建築。

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統一集團表示，園區將由集團內物流與關聯事業公司承租進駐，有捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（低溫物流）、大智通文化行銷（EC物流）、統一速達（宅配）、博客來（網路銷售）、德記洋行（一般通路銷售）、捷盛運輸（多溫層配送）等七家公司，統一精工則於園區設置物流車專用加油站。

廠區並設置AS/RS倉儲系統、自動導引車設備及其他智能科技的運用，為全台首棟涵蓋各溫層，集合店到店、宅配、電子商務等服務之複合式全智慧物流園區，提供全方位物流解決方案。新市物流園區將引進上千位物流專業人才與物流作業人力。（編輯：黃國倫）1110222