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華電網：淡海新市鎮開放式車聯網試用場域估2025年啟用

2022/2/22 17:25
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（中央社記者潘智義台北22日電）華電聯網董事長陳國章今天在全新品牌記者會表示，今年積極拓展資通訊、數位媒體、智能、資安4大業務；全台首個開放式車聯網試驗場域「淡海新市鎮」預估2025年啟用。

陳國章指出，從傳統系統整合開始，去年打入企業客戶，期盼未來企業用戶快速成長，讓政府、企業、電信業客戶占比皆達1/3。

華電聯網董事長執行特助吳榮煌說明，承包建置淡海新市鎮全台第一個開放式車聯網試驗場域，預估在2025年啟用，2026至2027年有機會商務運轉。

吳榮煌解釋，開放式車聯網試驗場域主要部分包括智慧公車、智慧道路，智慧公車是交通部支持新北市政府在淡海新市鎮建置，預期2030年全台都會有智慧公車；車聯網則是交通部親自主導，委由華電聯網建置。

他強調，淡海新市鎮開放式車聯網試用場域，是車子真的上路，不是關起門做試驗，將有助於未來智慧城市的推動。

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另外，陳國章看好中華電信針對客戶打造3大百億新興業務，聚焦雲端、資安、5G、人工智慧物聯網，尤其5G專網與智慧應用將由電信運營商、系統整合公司來協助客戶建置與維護。

他強調，華電聯網建置台灣第一套ADSL寬頻網路、台灣最大的光世代寬頻網路系統、台灣最大的4G網路系統、台灣最大智慧型交通系統、台鐵全國環島光纖骨幹網路等；另外，研華在2019年投資華電聯網，更為公司帶來有力的支持。（編輯：趙蔚蘭）1110222

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