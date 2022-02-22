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鴻海擬砸41.8億元 在沙烏地新設合資電動車公司

2022/2/22 18:27
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海今天公告擬投資5.625億里亞爾（約合1.5億美元、新台幣41.8億元），取得新設合資公司股權。市場解讀，這是鴻海集團與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund合資電動車公司的一環。

鴻海今天下午公告，以每單位價格10里亞爾、交易數量5625萬股，擬投資5.625億里亞爾，取得新設合資公司股權，持股比重約8.2%，主要目的為長期投資。

彭博（Bloomberg）去年12月曾引述知情人士消息報導，沙烏地阿拉伯Public Investment Fund與鴻海集團洽商討論成立合資公司製造電動車，鴻海集團將提供軟體、電子零件、平台等軟硬體方案，協助開發電動車。

鴻海在去年11月法人說明會中透露，今年在中東電動車專案將正式啟動。市場解讀，鴻海今天公告的投資案，正是與沙烏地阿拉伯Public Investment Fund合資設立電動車公司的一環。

產業人士表示，這是台灣電子產業罕見在沙烏地阿拉伯投資進展跨出一大步，若依據鴻海集團在泰國和美國合作設立電動車產線的作業流程和時間點來看，預估半年後，鴻海在沙烏地阿拉伯合資電動車公司可望正式成立，未來產線布局細節也將浮現。

鴻海集團持續在美國和泰國布局電動車，鴻海董事長劉揚偉日前透露，今年鴻海科技日將會推出2款新電動車款，在美國與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors合作的Endurance電動皮卡車款，最快第3季量產；在泰國電動車產線預計今年開工，規劃1年半至2年完工，最快2024年上半年可量產。

鴻海集團與泰國國家石油集團（PTT）合資新公司HORIZON PLUS Co., Ltd.（HORIZON PLUS），7日正式成立，規劃在泰國建立新電動車製造工廠，初期年產能規劃5萬輛，逐步擴大到2030年產15萬輛的目標。

在印尼布局，劉揚偉指出，鴻海1月下旬與印尼企業簽署電動車產業合作備忘錄，預計雙方3月將簽署合約，至於外電報導印尼投資部部長巴赫理（Bahlil Lahadalia）提到投資金額達80億美元（約新台幣2226億元），劉揚偉表示，這是多方的總投資金額，鴻海是其中一部分。（編輯：黃國倫）1110222

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