華新科去年第4季獲利大減64.6% 16季以來次低

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）被動元件大廠華新科去年稅後獲利新台幣79.32億元，創歷史次高，每股稅後純益16.35元，不過去年第4季受中國COVID-19疫情和局部限電、晶片供應和貨櫃短缺影響，單季獲利大減64.6%至9.47億元，是16季以來次低，單季每股稅後純益1.95元。

華新科今天公告去年財報，去年合併營收421.08億元，較前年356億元增加18.3%，創歷史次高；去年合併毛利率29.71%，較前年31.58%下滑1.87個百分點，去年合併營業利益84億元，合併營益率19.94%，較前年22.23%減少2.3個百分點。

去年華新科稅後獲利79.32億元，較前年66.32億元成長19.6%，創歷史次高，去年每股稅後純益16.35元，優於前年EPS 13.66元。

其中去年第4季華新科單季合併營收90.11億元，較去年第3季109.31億元減少17.6%，是6季以來低點，去年第4季合併毛利率21.41%，較去年第3季32.28%下滑10.87個百分點，是2016年第1季以來低點；去年第4季合併營業利益8.1億元，營益率8.99%，較去年第3季22.93%下滑近14個百分點，是2016年第1季以來低點。

去年第4季華新科稅後獲利9.47億元，較去年第3季26.76億元大減64.6%，是2018年第1季以來次低，去年第4季每股稅後純益1.95元，低於去年第3季EPS 5.52元。

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華新科先前指出，去年12月除了耶誕節假期和年終庫存盤點影響外，中國大陸COVID-19疫情影響，進出口運輸有所延遲；去年10月受中國黃金週工作日減少、加上晶片供應和貨櫃短缺、及中國局部區域限電措施影響。

華新科是台灣積層陶瓷電容（MLCC）大廠之一，觀察MLCC市況，日系外資法人今天報告指出，今年全球主要MLCC大廠產能增加的幅度和規模有限，主要大廠產能擴充工程還在進行中，預期要到2023年MLCC產能才會明顯提升。（編輯：黃國倫）1110222