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美吾華10億建化妝品GMP廠 預計2024年完工

2022/2/23 12:18
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（中央社記者韓婷婷台北23日電）美吾華公司為持續提升競爭力，將斥資新台幣10億元，打造全新GMP化妝品工廠，今天舉行開工典禮，由董事長李成家主持，預計2024年底完工。

李成家表示，新廠融合環保節能概念，搭配自動化智慧倉儲系統，大幅提升產能與品質，將把既有通過ISO 22716認證的美髮工廠，升級興建為獲國際化妝品GMP認證的全新化妝品工廠，並同步取得政府「GMP」、「綠建築標章」雙認證，同時更替環境盡一份力，打造桃園幼獅工業區新亮點地標。

美吾華創立46年，獲經濟部「台灣百大品牌」，業界唯一；公司推出洗、沐、染、護等各系列產品，染髮霜的市占率更長期站穩市場第一。

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總經理賴育儒表示，看準網路電商市場潛力，已提早進行布局，新創6年的網路原生品牌「SAHOLEA森歐黎漾」，已搶進網路洗髮精領導品牌地位，2021年進一步打進線下實體通路獨家販售，線上、線下雙引擎並進，業績同步成長；2021年線上電商業績大幅提升6成，整體業績也創下21%的成長動能。

另外，醫藥事業部自行研發上市的醫藥產品，也持續擴展到更多醫院通路，業績於疫情趨緩後，呈現顯著成長。（編輯：楊凱翔）1110223

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