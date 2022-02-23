農地工廠納管倒數 王美花籲盡速提出申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）農地違章工廠輔導轉特定工廠登記，申請期限到3月19日。經濟部長王美花今天呼籲2016年5月20日前未登記工廠盡速申請，地方政府先收件，經濟部會再跟農委會一起專案審理。

為解決農地工廠問題，「工廠管理輔導法」2019年修法後，讓2016年5月20日前的既存農地工廠，可進行「特定工廠登記」，但須於今年3月19日前提出申請。

對此，王美花上午出席前鎮科技園區前瞻大樓竣工落成典禮，並於會前接受媒體聯訪時表示，主要目標是兼顧大片農地保留，在工廠與農地兩者間取得平衡。

王美花說，申請納管期限3月19日快到期，希望2016年5月20日前的工廠盡速申請，地方政府先收件，經濟部再跟農委會一起專案審理，但一定要在3月19日前申請，之後就沒辦法。

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另針對商務客解封入境，王美花今天重申，大原則會逐步開放，過去原本是一定要申請專案才能進來，未來不用申請專案，只要拿到相關證明或邀請，到外館申請簽證就能進來，隔離天數也從14天縮短為10天，未來也會再評估是否更放寬。

針對俄烏情勢對油價影響，王美花說，政府都有密切觀察，針對油價有平穩機制，如果油價觸及每公升新台幣32.5元，中油就會吸收上漲的一半。另物價部分，也會從上游原料到中下游密切掌握及溝通，保持平穩。（編輯：陳清芳）1110223