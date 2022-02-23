ATM當機 國泰世華致歉：保證不影響用戶權益

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（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰世華銀行昨天晚間少數ATM出現異常，估影響交易2500筆，國泰世華銀資深副總王志峰對此致歉，帳務已在昨晚即時釐清，透過財金公司機制發動退款，保證絕對不會影響用戶權益。

國泰世華銀行昨天進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，導致少數ATM、網路銀行App等跨行提款與轉帳交易異常，影響時間為2月22日晚間7時5分到7時25分，受影響交易筆數約2500筆。

國泰世華銀行今天晚間發布聲明，國泰世華銀資深副總王志峰對此道歉，昨天程式在測試環境沒問題，但是正式環境不如預期，內部也在15分鐘內發現問題，第一時間把程式退版。

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王志峰表示，對受影響客戶非常抱歉，所有帳務也在昨天晚上即時釐清，同時透過財金的機制發動退款，保證絕對不會影響到客戶權益。受影響客戶若有需要也可以進線客服。

王志峰表示，發現有的客戶問題立即解決，但有些需要2到3天，主要是因為金融體系是共生環境，國泰世華銀行是透過財金公司跟其他銀行連線，讓各行間清算作業快速進行，但不同銀行處理機制不同，有可能會影響到客戶帳款返還時間。國泰世華銀也積極跟同業聯繫，希望在最短時間內把帳沖回到客戶帳上。（編輯：黃國倫）1110223