工研院6度獲科睿唯安百大創新獎 得獎次數亞太之冠

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（中央社記者張建中新竹24日電）科睿唯安（Clarivate）2022年全球百大創新機構報告今天出爐，工研院連續5年、第6度獲獎，為亞太地區獲獎最多次的研究機構。

工研院長劉文雄表示，連續5年、第6度獲得科睿唯安的全球百大創新機構獎，展現工研院智權經營方向與策略正確。

劉文雄說，工研院專利具有3大特色，第一是高度創新，發明專利比率高達98%；第2是國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍；第3是專利品質高。

他表示，引證次數為國際常見衡量專利品質標準，據統計，工研院近5年高引證專利總件數高居第一，顯示工研院專利在所屬領域具有國際高度影響力。

劉文雄說，智慧財產權是台灣科技產業立足全球的競爭關鍵，工研院從藍海策略、資本市場鏈結科技市場兩大面向深化布局。

劉文雄表示，工研院聚焦藍海策略，挖掘市場真正的需求，力求研發可為市場創造價值的技術，以新技術重新定義未來的商業模式。

因技術邁向產業化的過程，需要資金投入，工研院積極推動資本市場與科技市場鏈結，鏈結中小企業信用保證基金與台灣27家重要金融行庫，打造技術加值融資保證專案。

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劉文雄指出，目前已協助近50家新創與中小企業，強化技術能量與進行無形資產融資申請，累積融資金額達新台幣上億元，未來將持續協助連結台灣資本市場豐沛的資金活水與極具潛力的科研成果，使得新創公司與中小企業可以運用無形資產來融資及創業，提升創新的價值。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量，表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及展現的絕佳創造力；今年全球僅有3間研究機構入選百大創新機構名單。（編輯：蘇志宗）1110224