經濟好實質薪資卻倒退？龔明鑫：加薪普遍在今年

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）2021年台灣經濟成長率高達6.28%，相當亮眼，全年實質經常性薪資卻負成長，為5年來首見。國發會主委龔明鑫今天解釋，公務員及企業調薪普遍落在今年，「今年一定會看到薪資成長率非常好」。

龔明鑫今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，主持人黃光芹指出，去年台灣經濟成長率突破6%，經濟如此亮眼，為何會發生薪資追不上物價，實質經常性薪資倒退的情形。

龔明鑫解釋，當經濟好的時候，薪資調漲往往會再隔一年，去年政府提到公務人員調薪，這也是反映在今年；民間調查顯示今年普遍調薪2%至5%，相信今年薪資成長率會非常好，可以反映去年經濟成長高的現象。

龔明鑫補充，物價上漲是當期的，從數據可以很快看到，但從經濟成長亮眼到各部門調薪會有時間落差，他相信今年實質薪資一定會成長，且成長幅度將比去年衰退幅度大很多。

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薪水追不上物價的議題引起民間廣泛討論，龔明鑫直言，其實蔡政府執政以來，基本工資持續調漲，起薪水準也有增加，根據人力銀行調查，現在起薪水準多在2.9萬元左右。

龔明鑫感嘆，過去22k的痛苦經驗讓政府一直被罵，但現在已經打破魔咒，接下來希望起薪逐步提升到3萬元，會持續往這方向努力；而政府調薪可望帶動民間加薪，希望經濟成長的果實能夠讓全民共享，畢竟去年除了受疫情直接衝擊的內需餐飲、跨境旅遊、遊覽公司等業者，絕大部分上市櫃公司獲利十分亮眼，甚至創歷史新高。（編輯：郭無患）1110224