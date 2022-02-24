龔明鑫：2022年經濟成長率可望再上修 超越4.15%

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（中央社記者潘姿羽台北24日電）主計總處將於今天下午公布最新經濟成長率預測，國發會主委龔明鑫率先報喜，因為出口、投資、內需三大支柱表現十分亮眼，今年經濟成長率可能會上修，超越原本4.15%預估值。

主計總處去年11月發布經濟預測，估2022年經濟成長率達4.15%，今天下午將綜合最新國內外情勢，公布最新預測結果。

龔明鑫今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪時表示，主計總處「非常可能會把預測值調高」，因為出口情況非常好，1月外銷訂單數據不錯、出口很好，投資台灣三大方案也持續進行。

此外，經濟部23日甫公布的零售、餐飲營業額創下佳績。受惠農曆春節前的採購高峰，1月零售業營業額攀升至新台幣3922億元，寫下歷史新高，年增6.4%；餐飲業則隨著民眾恐慌心態降低，聚餐商機湧現，營業額為762億元，年增8.7%，為連續4個月正成長。

龔明鑫表示，零售、餐飲不論金額還是成長幅度都不錯，讓他對內需更有信心；基於上述理由，主計總處原先預估的2022年經濟成長率4.15%，應該有調升機會。

雖然經濟成長力道穩健，去年起國內物價蠢動，消費者物價上漲率（CPI）屢屢超過2%的通膨警戒線，民眾也十分關注接下來的物價走勢。

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「物價今年期待不要超過2%」，龔明鑫表示，2%是平均數，一定會有些產品超過2%，如果民眾常常購買、使用這些產品，對物價上漲感受就會比較深。

不過，烏俄緊繃局勢升溫，牽動能源、大宗物資價格走勢，龔明鑫坦言，能源價格是很重要的問題，但台灣是能源進口國，政府現在思考的是如何延緩衝擊；行政院先前已推出大宗物資降稅方案，油價也設有平穩機制，吸收部分漲幅，後續將密切關注烏俄局勢發展。（編輯：林淑媛）1110224