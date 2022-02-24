健鼎去年營收創高 連3年賺逾1股本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）HDI大廠健鼎科技去年營收創歷史新高，每股盈餘（EPS）11.15元，雖因出貨延滯等因素，獲利些微下滑，仍繳出連3年EPS超過11元成績單；鑽針廠尖點科技去年每股賺3.14元，每股將配發現金股息2.3元。

健鼎通過110年財報，全年合併營收為630億元，年增13%，營業毛利為118.99億元，年成長率6.7%，合併稅後淨利為58.58億元，年減4.4%；以期末股本52.56億元計算，每股盈餘（EPS）為11.15元，連續3年EPS超過11元。

健鼎表示，110年EPS較109年略減0.5元，主要原因包括客戶受長短料影響出貨延滯、人民幣對美元升值、原物料及人工上漲影響所致，但由於產品應用分散，各產品應用HDI比例增加，已超過35%，全年營收創歷史新高。

健鼎財報顯示，去年第4季合併營收為166.86億元，營業毛利為32.17億元，營業毛利率為19.3%，較第3季的19.4%略低，主要是受人民幣對美元升值、原物料上漲、折舊比例略增影響所致；第4季稅後淨利為15.24億元，以期末股本52.56億元計，EPS仍達2.9元。

此外，PCB鑽針廠尖點公布財報，2021年第4季合併營收為10.08億元，季衰退4.2%，較去年同期增加19.9%。稅後淨利為1.03億元，每股稅後盈餘0.72元。

2021年全年營收則為37.74億元，較前一年度增加26.9%，稅後淨利為4.47億元，每股稅後基本盈餘3.14元。尖點董事會於今天通過盈餘分配案，每股將配發現金股息2.3元。

尖點表示，對於今年整體營運仍維持樂觀看待，維持原本擴產計畫不變，但由於設備交期略有延誤，導致鑽針產能擴充的時程，可能會略為延宕至今年第3季；預計擴產完成後，月產能可由去年下半年的2500萬支提升至2800萬支。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尖點指出，鑽孔代工規模亦會提升，預計增加約10%，自下半年起逐步到位，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。預估2022年資本支出金額約新台幣6億元。

尖點說明，今年第一季營運受到產業淡季及工作天數較少所影響，營運會較去年第4季下滑，下滑幅度約在個位數個百分比，預期首季將會是全年營運的谷底，後續受到產業需求回升及產能增加下，營運可望逐季成長。（編輯：林克倫）1110224