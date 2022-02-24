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疫情干擾 漢來美食去年每股賺2.01元

2022/2/24 17:49
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（中央社記者江明晏台北24日電）漢來美食公布2021年財報，全年合併營收29.3億元，受疫情禁止餐飲內用措施影響，較2020年減少15.29%，稅後淨利0.75億元，每股盈餘2.01元，較前一年度7.51元，減少5.5元。

目前國內外經濟情勢雖仍受疫情干擾，但在歐美國家陸續進入「國境開放的新疫時代」趨勢下，國內也釋出將鬆綁邊境的政策風向，相信在守住疫情也讓經濟起飛的台灣模式下，餐飲業在2022年可望迎來活絡新氣象。

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漢來美食2022年元月即開出營收歷年次高的佳績，新年度並將以既有品牌優化及台北南港漢來飯店開幕為重點工作。

餐飲業也持續看好市場內需，乾杯集團旗下燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」進駐台南MITSUI OUTLET PARK，於2月25日起開幕，同時也是乾杯集團第60家分店，乾杯集團展店腳步密集，目標年展15家，今年度海內外已新展5間分店，目前台灣有39家、中國大陸有21家，年底總店數有望推升至70家。（編輯：趙蔚蘭）1110224

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