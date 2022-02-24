疫情波及獲利 統一超去年每股賺8.52元

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（中央社記者江明晏台北24日電）統一超商公布去年財報，合併營收2627.35億元，年成長1.64%，獲利方面，受疫情與本土三級警戒等因素影響，使得歸屬於母公司稅後淨利，年減13.45%，每股稅後盈餘8.52元，較同期略減1.33元。

統一超表示，台灣7-ELEVEN去年持續多元展店，以行動隨時取深耕OPEN POINT會員生態圈，創新推出「i預購」、「i划算」數位購物工具，優化顧客數位體驗等各項策略奏效，同時因應疫情架構「就近買、安全付、安心吃」社區補給站有成；加上轉投資事業統一精工、統一速達、統一生活、博客來等表現亮眼，貢獻集團營收成長，有效降低外部疫情干擾，使得合併營收維持正成長。

然而，獲利方面，受疫情與本土三級警戒等因素影響，使得統一超去年歸屬於母公司稅後淨利，年減13.45%，每股稅後盈餘8.52元，較同期略減1.33元。

隨著防疫限制逐步鬆綁，統一超2021年第4季合併營收686.45億元、年增3.77%；合併稅後淨利27.56億元、年增7.25%，營收及獲利皆轉為正成長，表現亮眼。

展望2022年，統一超表示，仍將持續展店、擴大數位體驗服務，營運樂觀可期。（編輯：林興盟）1110224