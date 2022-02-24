更多編輯台推薦新聞：
臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

疫情波及獲利 統一超去年每股賺8.52元

2022/2/24 21:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北24日電）統一超商公布去年財報，合併營收2627.35億元，年成長1.64%，獲利方面，受疫情與本土三級警戒等因素影響，使得歸屬於母公司稅後淨利，年減13.45%，每股稅後盈餘8.52元，較同期略減1.33元。

統一超表示，台灣7-ELEVEN去年持續多元展店，以行動隨時取深耕OPEN POINT會員生態圈，創新推出「i預購」、「i划算」數位購物工具，優化顧客數位體驗等各項策略奏效，同時因應疫情架構「就近買、安全付、安心吃」社區補給站有成；加上轉投資事業統一精工、統一速達、統一生活、博客來等表現亮眼，貢獻集團營收成長，有效降低外部疫情干擾，使得合併營收維持正成長。

然而，獲利方面，受疫情與本土三級警戒等因素影響，使得統一超去年歸屬於母公司稅後淨利，年減13.45%，每股稅後盈餘8.52元，較同期略減1.33元。

隨著防疫限制逐步鬆綁，統一超2021年第4季合併營收686.45億元、年增3.77%；合併稅後淨利27.56億元、年增7.25%，營收及獲利皆轉為正成長，表現亮眼。

展望2022年，統一超表示，仍將持續展店、擴大數位體驗服務，營運樂觀可期。（編輯：林興盟）1110224

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族