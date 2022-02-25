存股意識提升 元大高股息ETF規模創新高

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（中央社記者韓婷婷台北2022年2月25日電）存股概念漸受市場重視，ETF盤中零股交易也轉趨熱絡，其中，元大高股息ETF受惠人數、規模均創新高。

台灣投資人愛投資ETF，遇股市震盪時高股息ETF的受益人數成長尤其顯著。元大高股息及元大台灣50兩檔ETF的受益人數為上市櫃ETF的冠、亞軍，加計2檔ETF總受益人數已達99.2萬人，將挑戰百萬人紀錄。

根據集保結算所統計，截至2022年2月18日止，0056今年來受益人數及規模快速成長，受益人數連五週增加，達到58.7萬人的歷史新高紀錄；同時截至2月21日止，規模也來到新台幣1191億元，創下歷史新高。

法人指出，元大高股息ETF是台股首檔高股息ETF，發展超過14年，是許多退休族和存股族高度關注的指標。元大投信分析，全球股市2021年交出亮眼成績，今年最大變數是基期墊高，加上地緣政治經濟的不確定性增加，使高股息投資成為市場焦點。

統一投信表示，觀察24日俄烏開戰，台股ETF多數跌幅逾2%，海外科技股ETF多數跌幅約4%到5%，甚至出現折價，不少投資人趁機撿便宜，趨勢看好的熱門ETF成交量放大，盤中零股成交量更較前一日大增逾100%。

統計2月24日盤中零股成交值前10大ETF，有7檔是台股ETF，3檔是海外股票ETF。其中，元大台灣50ETF在全體ETF及台股ETF最吸金，成交值達4.5億元，成交量較前一日大增7.29倍。

另外，包括富邦台50、國泰永續高股息、元大高股息、國泰台灣5G+、統一FANG+、國泰費城半導體、國泰智能電動車等ETF均見到量能放大。（編輯：張良知）1110225