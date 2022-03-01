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證交所線上引資聚焦ESG 力積電宏達電等20公司參與

2022/3/1 16:44
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（中央社記潘智義台北1日電）台灣證券交易所今天宣布與瑞銀證券合作，於3月2日至3日舉辦線上引資活動，邀請力積電、宏達電等20家上市櫃公司，與來自亞洲、歐美及台灣本地機構投資人進行交流。

證交所透過新聞稿說明，與瑞銀證券合辦引資活動UBS x TWSE Taiwan Corporate Day即將登場，將探討台灣資本市場未來ESG（環境、社會、公司治理）發展。

證交所指出，此次邀請20家上市櫃公司包括東元、瑞昱、台光電、義隆、宏達電、智原、力旺、嘉澤、智易、正文、譜瑞-KY、祥碩、中磊、新普、同欣電、旭隼、樺漢、愛普*、力積電、網家，產業面包括電機機械、半導體業、通信網路業、電腦及周邊設備業等。

證交所強調，近年來，國際間ESG意識抬頭，相關投資議題已蔚為主流，主管機關發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「資本市場藍圖」，皆顯示台灣對ESG議題的重視，同時台灣在ESG推動成果，也備受亞洲公司治理協會等國際組織的肯定。

證交所指出，今年來以ESG為主題，與國內外券商合辦引資活動，即在向國際機構投資人介紹台灣ESG亮麗成果。（編輯：楊蘭軒）1110301

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