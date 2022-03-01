2月新車掛牌2.4萬輛年減1成 優於預期

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）COVID-19疫情未擴大，帶動來店人潮，支撐2月新車掛牌數2.4萬輛，雖年減約1成、月減4成，但仍優於預期的2.1萬台；業者預估3月受到缺車及全球局勢動盪影響，目標3.5萬輛，年減約19%。

根據監理所資料，今年2月新車掛牌數2萬4278輛，年減10.7%，月減40.2%。TOYOTA、CMC及HYUNDAI較去年同期成長；LEXUS年增率、月增率則均逆勢上揚。

車商分析，2月受惠於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未持續擴大，各品牌年後來店人潮，反較過年前的銷售旺季回升，且部分品牌如TOYOTA，LEXUS，MAZDA，TESLA等裝船來車比預期多，帶動2月新車掛牌數優於預期。

2月新車掛牌冠軍依舊是龍頭廠和泰汽車，TOYOTA掛牌數7995輛，年增23.5%，占有率32.9%，連2個月占比逾3成；其中COROLLA CROSS掛牌2210輛，持續稱霸全車種銷售冠軍，RAV4掛牌數也達1873輛；這2款車包辦了國產與進口休旅車冠軍。

和泰汽車表示，由於NX200展開大量交車，2月共登錄832輛；NX全車系全月共登錄1116輛，持續站穩豪華車龍頭寶座。TOYOTA及LEXUS兩大品牌合計掛牌1萬1500輛，整體市占率逾4成。

2月新車掛牌前10大品牌別為TOYOTA、LEXUS、HONDA、CMC、BENZ、FORD、NISSAN、MAZDA、HYUNDAI、MITSUBISHI。

展望3月，車商表示，雖然國內疫情逐漸趨緩，但考量各品牌仍有缺車問題；加上俄烏戰爭對於全球經濟及供應鏈產生的不確定性，因此全月總市場預估為3萬5000輛，相較去年同期的4萬3222輛，下滑幅度約19%。（編輯：楊蘭軒）1110301