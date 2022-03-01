撿便宜美元 2021年外幣保單狂銷逾6千億

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（中央社記者謝方娪台北1日電）新台幣2021年升值2.95%，被封為最強亞幣，民眾看準機會撿便宜美元保單，帶動以美元保單為主的外幣保單全年新契約保費達新台幣6002.52億元，占去年壽險業整體新契約保費達57.28%。

新台幣連兩年強勢升值，2020年全年升值5.6%，2021年再升值2.95%，全年升幅居主要亞幣之冠，因美元相對變便宜，美元金融商品吸引力大增，帶動以美元為主的外幣保單2021年全年新契約保費創下逾6000億元佳績。

金管會統計，壽險業2021年全年外幣保單新契約保費收入折合約新台幣6002.52億元，年增22%，其中投資型保單折合約新台幣2853.39億元，年增85%；傳統型保單折合約新台幣3149.13億元，年減7%。

外幣保單主要有3大幣別，除了美元以外，還有澳幣及人民幣保單。去年美元保單新契約保費收入為213.39億美元，年增26%，其中投資型為100.11億美元，年增98%，傳統型為113.28億美元，略高於投資型保單，不過相比前年同期新契約保費收入衰退4%。

2021年壽險業美元投資型保單銷售冠軍為壽險業龍頭國泰人壽，其次依序為台灣人壽、法國巴黎人壽；美元傳統型保單銷售前3名依序為南山人壽、中國人壽及新光人壽。

澳幣保單新契約保費收入2.59億澳元，年減46%，其中銷售以投資型保單為主，新契約保費收入達1.85億澳元，占比71%，傳統型新契約保費收入0.74億澳元，占比29%。

人民幣保單同樣由投資型撐盤，全年新契約保費收入5.43億人民幣，年減4成，其中投資型占5.09億人民幣，占比94%，傳統型則僅0.34億人民幣。（編輯：楊蘭軒）1110301