壽險業持有俄債 壽險公會：曝險占比低風險可控

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（中央社記者謝方娪台北2日電）壽險業投資俄羅斯曝險達新台幣1382億元，引起立委質疑投資合理性。壽險公會出面發布3大澄清，強調持有俄債為烏俄衝突前購入，且占整體資金僅0.46%，曝險比例相對低，對財務影響風險可控。

金管會統計，截至今年1月底為止，壽險業投資俄羅斯曝險部位為1382億元，民進黨立委高嘉瑜1日在臉書發文質疑壽險業對俄羅斯曝險逾千億，金管會應查壽險業投資俄債合理性，檢討保戶為何淪為戰爭重災戶。

壽險公會今天發布3點澄清，第一，壽險業投資俄羅斯曝險占整體壽險業資金僅0.46%，曝險比例不高；第二，近日俄羅斯盧布重貶，但壽險業超過99%以持有美元計價的俄羅斯公債為主，不受盧布貶勢影響；第三，壽險業投資俄債出於資產負債管理考量，因應負債面特性，以長期持有、收取利息為目的，會計帳列以攤銷後成本為主，投資債券有9成年期在10年以上。

壽險公會強調，近期市場遭逢震盪，但俄債曝險對整體財務影響風險尚屬可控。

壽險公會也指出，壽險業持有俄債為烏俄衝突前購入，此前標準普爾（S&P）、穆迪（Moody's）和惠譽（Fitch Group）等3大國際信評機構均給俄羅斯投資等級的信用評等，屬信用良好的投資等級標的，是符合保險法令規範的投資行為，日前信評機構下調俄羅斯主權評等或信用展望，是俄羅斯近期遭國際制裁後對經濟與金融潛在衝擊所觸發，非一開始就屬於低信評投資。

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鑒於近期烏俄衝突持續且地緣政治局勢多變，壽險公會說，壽險業持續追蹤國際制裁對俄羅斯償付能力的衝擊，短期即使因金流受阻或資產凍結而暫時延遲付息，若局勢緩和，仍有機會恢復正常，壽險業將密切關注情勢發展，採取一切必要措施以因應局勢，妥善控管投資風險。

金管會也已要求保險業評估國際地緣政治及政經情勢，加強資安和投資風險控管以因應市場變化，若短期內有異常波動，金管會將立即要求業者採取因應措施。（編輯：趙蔚蘭）1110302