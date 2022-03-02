東陽AM增新品切入改裝車 OEM強化儀表板和模具

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（中央社記者鍾榮峰台北2日電）汽車零配件廠東陽在售後維修市場（AM）增加步進百葉窗、風扇等產品線，並介入改裝車市場；在原廠委託製造（OEM）強化儀表板、電鍍件及模具等高附加價值產品。

東陽今天下午受邀參加券商舉辦第1季線上投資論壇，展望產品發展策略，東陽表示，在OEM強化研發能力、業務能力及精進模具開發技術，晉級第一階（Tier 1）供應商；在售後維修市場，整合AM及持續開發模具，完備產品供應。

在產品內容，東陽表示，OEM發展較高附加價值產品包括儀表板、電鍍件及模具等，AM增加步進百葉窗、風扇等產品線，並介入改裝車市場。

在市場布局，東陽指出，OEM持續布局中國大陸和東南亞國協等新興國家，AM擴大中國大陸、印度及東歐等銷售與發貨通路。

在AM產品資本支出，東陽表示，每年模具開發金額約新台幣15億元，一副模具開發時間需要至少6個月至8個月，東陽仍在生產使用的汽車模具，可提供全球市場共超過2萬5000個品項。

根據資料，東陽AM產品包括保險桿（占比約4成）、水箱護罩（占比13%）、引擎蓋（11%）、葉子板（10%）、冷卻產品（5%）、以及其他產品；去年北美市場占比約65%，歐洲占比約13%，中南美占比約12%，中東占比約4%。

東陽自結1月合併營收新台幣17.44億元，較去年12月成長3%，比去年同期增加17.33%，是2020年1月以來高點。東陽指出，1月AM營收占比約68.8%，毛利率約25.23%；OEM營收占比約31.2%，毛利率約9.8%；1月整體毛利率約20.4%。

從OEM客戶端來看，根據資料，東陽中國大陸OEM客戶包括一汽、長安、廣州汽車、東風汽車、東南汽車等合資及自主品牌，東陽在中國大陸布局14座OEM廠及1座AM廠；台灣OEM客戶包括福特、本田、中華、裕隆等。

東陽OEM產品包括保險桿（占比18%）、儀表板（占比16%）、模具（占11%）、水箱護罩（占8%）、以及其他產品。

法人指出，東陽在全球AM塑膠件市占率達7成，在全球AM鈑金件市占率也有35%，去年全年AM產品占東陽整體銷售比重約69%，OEM占比約31%。（編輯：趙蔚蘭）1110302