全台多處停電 南科高雄園區部分區域仍待復電

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（中央社記者蘇思云台北3日電）全台多處傳出停電事件，竹科、中科表示目前供電正常，南科表示，台南園區早上有壓降但目前已經恢復，供電正常，高雄園區有壓降與停電情形，部分區域仍待復電中。

台電表示，今天上午9時左右，因為南部電力系統電網故障，導致南部區域目前停電，北部、中部區域因低頻電驛動作也發生停電，目前正緊急搶修中。全台各地都有民眾回報停電災情，包含台北市文山、內湖、信義區，新北市永和、中和、板橋，以及新竹、台中、台南、高雄等。

新竹科學園區管理局（竹科）告訴中央社記者，新竹科學園區轄下有新竹、竹南、銅鑼、龍潭、宜蘭與新竹生物醫學園區等6個科學園區，供電都正常，也沒有壓降情形。中部科學園區管理局（中科）表示，沒發生停電，也持續監控。

南部科學園區管理局（南科）表示，南科台南園區早上有壓降事故，部分廠商受影響，不過已經恢復，台南園區目前供電及供水正常，生產暫無影響。高雄園區有壓降及停電情形，部分區域還在復電中，部分廠商有啟動備援用電系統，目前以發電機維持供水，將持續追蹤受影響廠商狀況。（編輯：趙蔚蘭）1110303