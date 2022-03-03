新北16行政區停電 32%交通號誌停擺
2022/3/3 10:55（3/3 11:36 更新）
新北市長侯友宜（左2）3日上午進駐新北市災害應變中心表示，因全台大停電，新北市有32%的交通號誌受影響，交通警察全部出動維持交通。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月3日
（中央社記者黃旭昇新北3日電）全台大停電造成新北市16處行政區停電，32%交通號誌受影響，市長侯友宜表示，交警全出動維持交通，救災救護車輛待命。
新北市府因應今天的停電，立即啟動二級災害應變中心，市長侯友宜於上午9時35分前往關心停電災情，初步調查停電範圍包含板橋等16處行政區域。
侯友宜在應變中心接受聯訪時表示，停電造成部分的電梯受困，交通號誌有32%停擺，災情陸續通報。新北市快速成立應變指揮中心，採取預防性處理及現場救災處理，交通警察全都出動，救護車輛與救災機具也出動與待命，希望讓災害減到最低。
新北市有29個行政區，依市府災害應變中心統計，至上午10時30分止，目前受到停電影響的行政區包括，永和、中和、土城、三重、板橋、新店、汐止、瑞芳、三峽、林口、淡水、蘆洲、泰山、五股、新莊、樹林等16個行政區。（編輯：方沛清）1110303
新北市政府因應3日的緊急停電，啟動二級災害應變中心，市長侯友宜（中）於上午9時35分前往關心停電災情。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月3日
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