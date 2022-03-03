更多編輯台推薦新聞：
好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰
國際

好萊塢體壇商界聲援烏克蘭 全球名流紛紛表態反戰

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂
生活

全台大停電原因影響為何？是否有缺電危機？一次看懂

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
0303全台大停電
新聞專題
0303全台大停電70/94

新北16行政區停電 32%交通號誌停擺

2022/3/3 10:55（3/3 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（左2）3日上午進駐新北市災害應變中心表示，因全台大停電，新北市有32%的交通號誌受影響，交通警察全部出動維持交通。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月3日
新北市長侯友宜（左2）3日上午進駐新北市災害應變中心表示，因全台大停電，新北市有32%的交通號誌受影響，交通警察全部出動維持交通。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）全台大停電造成新北市16處行政區停電，32%交通號誌受影響，市長侯友宜表示，交警全出動維持交通，救災救護車輛待命。

新北市府因應今天的停電，立即啟動二級災害應變中心，市長侯友宜於上午9時35分前往關心停電災情，初步調查停電範圍包含板橋等16處行政區域。

侯友宜在應變中心接受聯訪時表示，停電造成部分的電梯受困，交通號誌有32%停擺，災情陸續通報。新北市快速成立應變指揮中心，採取預防性處理及現場救災處理，交通警察全都出動，救護車輛與救災機具也出動與待命，希望讓災害減到最低。

新北市有29個行政區，依市府災害應變中心統計，至上午10時30分止，目前受到停電影響的行政區包括，永和、中和、土城、三重、板橋、新店、汐止、瑞芳、三峽、林口、淡水、蘆洲、泰山、五股、新莊、樹林等16個行政區。（編輯：方沛清）1110303

新北市政府因應3日的緊急停電，啟動二級災害應變中心，市長侯友宜（中）於上午9時35分前往關心停電災情。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月3日
新北市政府因應3日的緊急停電，啟動二級災害應變中心，市長侯友宜（中）於上午9時35分前往關心停電災情。（新北市府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月3日
延伸閱讀
新北多處停電 影響736處交通號誌61件受困電梯
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀