大立光2月營收年減19% 3月將較2月成長

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）大立光公布2月合併營收新台幣26.09億元，月減30%，年減19%，為2019年2月來新低；大立光表示，3月工作天數回復正常，整體拉貨動能將較2月成長。

大立光累計今年前2月合併營收63.45億元，較去年同期衰退19%。

就大立光2月出貨結構觀察，20M（百萬畫素）以上產品約占10%至20%，10M以上占50%至60%，8M占0%至10%，其他產品占10%至20%。

看好未來長期光學鏡頭應用需求，大立光擴產步伐未歇，在3年前一波大舉獵地地後，日前再公告取得位於台中南屯區3049坪土地，交易金額新台幣10億元，新購置廠房目前暫做倉儲使用。

大立光2021年合併營收469.62億元，稅前淨利230.26億元，本期淨利186.71億元，歸屬母公司業主淨利186.71億元，每股盈餘139.28元。

大立光修改公司章程，自2021年起改為每半年度配發股利，繼上半年配發31元股利後，下半年度決議每股配發39元現金股息，預計發出總金額約52.05億元股利。3月15日除息，4月15日為股利發放日。（編輯：郭無患）1110305