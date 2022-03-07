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中菲行2月營收淡季不淡 年增逾5成

2022/3/7 13:54
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（中央社記者江明晏台北7日電）中菲行公布2月自結集團營收新台幣30.81億元，較去年同期增加52.8%；累計前2月營收72.31億元，較去年同期成長58.2%，雖然處於淡季，仍有5成以上的成長。

中菲行2月自結集團營收30.81億元，雖是去年7月以來低點，除了航空貨運第4季高峰已過外，也受到春節工作天數減少影響，但海運需求維持暢旺，雖處淡季仍有逾5成年增表現。

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觀察中菲行2月空運營收15.29億元，年增47.1％，占集團營收49.6％，降到5成以下；海運營收14.45億元，年增63％，占集團營收比重爬升到46.9％；合同物流營收1.07億元，年增18.3％，占集團營收比重3.5％。

累計前2月空運營收36.92億元，年增63.7％，占集團營收51.1％；海運營收33.12億元，年增57％，占集團營收比重45.8％；合同物流營收2.27億元，年增10.2％，占集團營收比重3.1％。（編輯：郭無患）1110307

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