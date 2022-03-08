宏碁2月營收年增逾12% 創8年同期新高

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（中央社記者吳家豪台北8日電）電腦品牌廠宏碁今天公布2月合併營收新台幣229.06億元，因工作天數較少，月減約9%，但年增12.7%，創近8年同期新高；累計今年前2個月合併營收480.63億元，年增9.7%。

觀察各產品表現，宏碁今年前2個月筆記型電腦營收年增4.6%、桌上型電腦營收年增36%、顯示器營收年增9.8%、電競事業營收年增32.4%、商用事業營收年增41.6%。

宏碁透過新聞稿說明，由於建立多重事業成長引擎的策略持續發酵，非個人電腦（PC）及顯示器事業今年前2個月營收年增22.7%，高於整體營收年增率。

另外，工業電腦廠維田公布2月合併營收5989.1萬元，月減34.3%，年增44.6%，創歷年同期新高，主要受惠於訂單需求旺盛及料況掌控得宜，且海運塞港舒緩，訂單順利出貨至歐、美市場。

維田表示，工業電腦訂單穩定且客戶黏著度高，訂單能見度已達第3季，目前中和廠區稼動率接近滿載，採購與庫存管理妥善，使缺料問題影響降至最低。（編輯：林興盟）1110308