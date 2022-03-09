東洋延攬侯靜蘭任總經理 配息3元

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）台灣東洋藥品今天晚間公告董事會決議，新任總經理由前諾華腫瘤醫學亞洲區負責人侯靜蘭擔任，預計4月18日上任，董事長林全卸下兼任職務；並通過每股配發新台幣3元現金股利。

東洋表示，未來將借重侯靜蘭在藥品領域及企業領導管理的深厚經驗，協助並引領台灣東洋邁向國際。

侯靜蘭畢業於台北醫學大學藥學系與台灣大學藥學研究所，加入台灣東洋之前，曾任諾華腫瘤醫學亞洲區負責人、中國、台灣總經理等職務，業務區域涵蓋除日本、中亞以外所有亞洲國家，過去曾憑藉優異的領導管理能力與創新營銷方式，具體有效提升公司業績成長。

侯靜蘭表示，加入台灣東洋是希望將個人多年國際經營、銷售、管理等專長結合團隊既有的本土優勢，為病患和醫療人員，提供更先進、更優異的產品；同時，也將繼續加強研發創新並優化現有的系統制度，持續提升效能。未來將鼓勵敏捷協作的工作文化，發揮人才優勢，帶領東洋成為台灣藥廠國際化的典範。

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董事長林全表示，台灣東洋長期專注抗癌症、抗感染藥品、醫療保健產品、特殊劑型藥物開發與製造等領域；延攬侯靜蘭加入團隊，不僅借重其過去經營國際市場的經驗，同時更期盼能藉助其多元豐富的國際視野，為東洋注入新的企業文化，帶領台灣東洋穩健邁向下一個60年。

東洋今天也公告2021年營收45.35億元，全年歸屬母公司業主淨利8.31億元，基本每股盈餘（EPS）3.35元，董事會決議每股配發現金股利3元。（編輯：楊蘭軒）1110309