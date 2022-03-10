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營建署籲北市府確保大巨蛋安全無虞 願協助完成評定

2022/3/10 09:54
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（中央社記者蘇思云台北10日電）內政部營建署今天再發聲明，外界關注大巨蛋公共工程，希望北市府可以完整說明前後對避難層認定改變態度的原因，確保大巨蛋公共安全無虞前提下，營建署願意協助市府儘速完成相關評定作業。

對於台北市長柯文哲昨天上午公開表示，內政部似故意刁難拖延大巨蛋審查進度的說法，內政部營建署今天發布新聞稿嚴正聲明，只要台北市政府能完整說明可確保大巨蛋公共安全無虞，營建署願意協助市政府儘速完成相關評定作業。

台北市建管處昨晚發布新聞，明確表示都市發展局本於專業認定地下層為避難層。營建署表示，肯定此項澄清說明，也希望市政府儘速將新聞稿內提及的明確內容發函到營建署，將持續協助完成評定作業。

營建署進一步指出，大巨蛋案近期爭議聚焦在「避難層的認定」，這項雖然是建築師的簽證範圍，但也是北市府都市發展局辦理建照抽查時應該確認其簽證是否正確的事項。

營建署指出，去年9月29日、今年3月2日已兩度行文北市府，市府都未明確表態，僅消極引述營建署公文與表示尊重建築師的簽證結果。市府之前完全不認同並強力主張遠雄應該修改設計，忽然轉為完全尊重建築師的簽證結果，前後轉變卻沒有以專業論述向外界解釋其中緣由。

營建署指出，本案未來還可能要面對諸多履約爭議與行政責任，營建署本於維護防火避難評定品質的立場，認為市政府應該把改變判定的理由，對專業界及大眾說明清楚，以示負責。

營建署強調，樂見大巨蛋完工啟用，提供民眾一個安心打球安全看球的空間，希望北市府本於對其過去所做所言負責態度，儘速依據新聞稿內容補正相關資料到營建署。（編輯：張均懋）1110310

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