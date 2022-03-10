台積電喊衝 台股盤中急漲450點突破17400點

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台北股市10日在台積電大漲3%帶動下，勁揚超過400點，加權指數成功站回年線。中央社記者王騰毅攝 111年3月10日

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（中央社記者吳家豪台北10日電）國際油價大幅回跌，激勵美股收高，台股今天延續反彈行情，權值電子股台積電勁揚3.7%，指數盤中一度大漲超過450點，最高至17466.28點，站回5日線及年線。

至10時45分左右，台股加權指數來到17454.84點，上漲439.48點，漲幅2.58%，成交值新台幣1970.76億元。電子股漲3.04%，金融股漲2.62%。

蘋果公司9日發表M1 Ultra高效能晶片，外界看好晶圓代工廠台積電受惠，今天台積電股價盤中高點至589元，漲幅3.7%；鴻海盤中高點來到104元，漲幅2.46%；聯發科漲逾4%，重返千元大關，盤中高點至1005元。

航運貨櫃股長榮、萬海漲逾3%，陽明漲約2%；航空雙雄長榮航、華航漲幅超過6%、4%。（編輯：趙蔚蘭）1110310

台股絕地反攻 航運觀光漲風再起

（中央社記者江明晏台北10日電）台股今天在美股強彈及台積電大漲帶動下絕地反攻，航運、觀光族群買盤強勁，貨櫃三雄、航空雙雄漲風再起，觀光股也在旅行社股領軍下重振雄風。

台股今天持續上演跌深反彈行情，在權值股台積電大漲逾3%帶動下，電子、金融與傳產股齊揚。其中，航運、觀光族群買盤暢旺，上市航運股漲幅近3%，觀光股也有近2.5%的漲幅。貨櫃三雄漲勢整齊，長榮、萬海上漲逾3%、陽明盤中漲近2%，裕民強漲約4%。

業界分析，展望航運市場，歐美需求動能持續，加上美西碼頭勞資協商可能引發罷工之慮，未來恐會繼續供需緊張；同時地緣政治緊張加深、全球通膨拖累經濟復甦的疑慮，仍是影響航商未來營運的不確定性因素。

觀光股同樣一片榮景，以旅行社股表現最為強勢，雄獅大漲逾5%、鳳凰強漲近7%；上櫃觀光股如五福、山富也奔上漲停，解封題材再獲投資人青睞。（編輯：張良知）1110310