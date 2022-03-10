台積電ADR漲近5% 法人：台股需時間震盪整理

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（中央社記者吳家豪台北10日電）國際油價連日狂飆後回落，美國10年期公債回升至1.9%以上，美股在金融及科技股領軍下大幅收漲，台積電美國存託憑證（ADR）勁揚4.95%。法人表示，台股呈現弱勢格局，中期需時間反覆震盪整理。

美股道瓊工業指數大漲653.61點或2.00%，以33286.25點作收；標準普爾指數勁揚107.18點或2.57%，收在4277.88點；科技股那斯達克指數大漲460.00點或3.60%，收13255.55點；費城半導體指數勁揚125.31點或3.97%，收3282.18點。

台股9日跌深反彈，傳產股航運、鋼鐵、塑膠、橡膠領軍，部分電子權值股助攻，加權指數大漲190.11點，收在17015.36點，成交值新台幣3161.07億元；外資及陸資賣超，投信買超，自營商賣超，三大法人合計賣超326.07億元。

產業訊息部分，筆電代工廠廣達、仁寶2月合併營收達906.92億元、824.44億元，分別年增13.2%、16.7%，皆改寫歷年同期新高。

食品業龍頭統一企業2021年度歸屬母公司淨利新台幣198.79億元，年減7.7%；每股盈餘（EPS）3.5元。統一表示，台灣食品本業獲利穩定，但部分轉投資受原物料價格上漲及疫情衝擊影響獲利。

法人指出，歐洲地緣政治衝突未歇，國際股市動盪延續，影響台股近期盤勢表現，外資連續大賣權值股，使盤勢呈現弱勢，短線醞釀技術性跌深反彈，中期需時間反覆震盪整理。（編輯：張均懋）1110310