中信銀入主泰國LHFG集團 擴大東南亞布局

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）中國信託商業銀行擴大在東南亞的布局，成為泰國LHFG金融集團最大股東，未來將在泰國導入中信託的服務，提供泰國台商及其他亞洲跨境客群金融產品與服務。

中國信託金控核心子公司中國信託商業銀行2017年取得泰國LHFG金融集團（LH Financial Group Public Company Limited）35.6%股權後，去年9月完成增持股份至46.6%，成為LHFG金融集團最大股東、董事席次過半，LHFG金融集團正式成為中信金控成員。

LHFG 金融集團旗下涵蓋LH商業銀行（LH Bank）、LH證券（LH Securities）及LH基金管理（LH Fund Management）等子公司。

中國信託銀行總經理陳佳文等多名高階主管親自到泰國舉行記者會和慶祝酒會，陳佳文在今天舉行的記者會中表示，繼菲律賓、印度以及印尼後，這是中信託南進重要的里程碑，讓東南亞的布局更為完整。

陳佳文說，中國信託成為LHFG金融集團最大股東、取得經營權後，是泰國繼兆豐銀行之後，第2家可以在泰國提供金融服務的台資銀行，把中信託的服務導入，是未來3年的目標。

陳佳文指出，泰國不只觀光業知名，製造業也很強，汽車組裝、電子、電器出口很多，許多台商在泰國深耕，LH銀行在泰國有78家分行，是中信託海外子行中分支據點最多的，對引進零售服務很有幫助。

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LHFG金融集團總經理施景富指出，台商將是重要的客戶基礎，預估5年後台商會佔比10%，未來將加強中小企業和消費金融的服務，除了台商外，會有更多元客層，以便有更多彈性服務和經營規模分攤銀行的經營成本。

由於泰國銀行業競爭激烈，LH銀行排名還不到泰國前10大，未來要如何和泰國在地銀行競爭？施景富指出，以貿易融資、外匯和國際網路來說，中信的力量加上LH銀行，能夠和泰國的大銀行競爭，特別是國際網路的部分，例如泰國客戶想出口到美國，LH銀行可以提供很好的資訊，客戶到美國可以提供融資，這是泰國銀行做不到的。（編輯：高照芬）1110310