華航2月營收年增近3成 貨運急單帶動包機商機

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（中央社記者江明晏台北10日電）華航公布2月合併營收新台幣106.8億元，維持百億元水準，整體表現較去年同期增加23.44億元，增幅28.12%；較今年1月則減少約25%。

其中，客運收入7.33億元，比1月成長8.01%，並較去年同期增加1.51億元，年增25.95%，主因各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，使客運收入較去年同期成長。

華航2月貨運收入為92.93億元，較去年同期增加20.72億元，增幅28.69%，主因為出口艙位需求穩健強勁，艙位維持高裝載率，運價亦保持高檔，致使整體貨運收入較去年同期增加。

貨運部分，華航說明，近期市場仍受海運塞港、缺工及供應鏈中斷等問題干擾，為求交貨時效，電子產品、半導體設備、傳產及車材等高價急貨，持續尋求包機載運，帶動包機市場熱絡。

此外，全球晶片供給持續吃緊，華航長期深耕半導體產業，掌握半導體機台的中長期貨運包機，運往亞洲及美國等地。

因應知名車廠歐美增產計畫，華航今年持續引進777F新機，規劃自夏季班表起放大歐美運能，以應對強勁的汽車零件運送需求，以及爭取包機商機。

華航表示，持續因應各地貨運需求安排航班，與日方攜手合作，開啟琉球那霸機場將近一年來的首班國際航班，為疫後琉球國際航班重啟邁出第一步。華航特別派遣A330-300客機飛航琉球－台北載貨，協助將當地農林水產品載送至台灣，以及轉運至新加坡等東南亞城市，接下來也將視當地市場需求不定期飛航。

另外，俄烏爆發軍事衝突，華航表示，公司客、貨運班機飛航路線皆未飛越烏克蘭及俄羅斯領空，航班均維持正常，然各主要航空公司相繼停航或減少歐洲航班，市場運能驟減，推升亞洲往返歐洲艙位需求，亦帶動市場運價提升。

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受戰事影響，各地救援物資運送需求湧現，華航增加歐洲線運能，協助運送救援物資；包括醫療用品、食品、衛生用品及電子產品等。後續將密切觀察戰事演變，配合市場動態及相關物資運送需求，機動調整航網，以協助產業供應鏈及物資運送需求。

客運部分，華航表示，積極為後疫情時代旅運需求準備，同樣隨夏季班表逐步布局，整體客運運能相較第1季將增加2至3成，華航將持續檢視各國疫情狀況及邊境管制政策滾動式調整航班。（編輯：楊蘭軒）1110310